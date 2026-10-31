Fener’de milli araya kadar Kuyt dönemi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli yönetim geçici teknik sorumluyu belirledi.

Yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Dirk Kuyt yer alacak. Hollandalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte oynayacağı Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK karşılaşmalarında takımın teknik sorumluluğunu üstlenecek. Sarı-lacivertli yönetim ise kalıcı teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesi sürecinin yönetim kurulu tarafından oluşturulan komite aracılığıyla yürütüleceği ve çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca taraftara birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, taraftarların desteğinin takımın mücadelesindeki en büyük güç olduğunu vurgulayarak, bugün oynanacak karşılaşmada tribünlerin doldurulmasını ve futbolculara destek verilmesini istedi. Sarılacivertli kulüp, yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt yönetiminde yoluna devam edecek. Milli araya kadar Abdullah Avcı, Aykut Kocaman gibi isimlerle görüşmeler sürecek.