Fenerbahçe kaynıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından 16 puanda kalan sarı-lacivertlilerin, zirveyle arasındaki puan farkı 9 oldu. Sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci kez sahadan yenik ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 9'uncu haftadaki derbi maçta da Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligin geride kalan 10 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu 4 maçın 3'ünde üstünlüğünü koruyamayarak mağlup oldu. Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

YILDIRIM VE YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının son bölümünde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' ve 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Bu protestolar maçın ardından da devam etti. Sarı-lacivertli ekibin Göztepe'yi konuk ettiği maçın 52'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu, etkisiz bir vuruş yaptıktan sonra taraftarın tepkisine maruz kaldı. Taraftarın tepkisinin ardından Kerem'in de tepki olarak tribünlere bir hareketi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 65'inci dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerine devam etti.