Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Anlaşma tamam, İstanbul’a davet edildi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktör arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adam Sergio Conceição ile prensip anlaşmasına vardığı ve deneyimli çalıştırıcıyı imza için İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemindeki son gelişmeler...
JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA TAM DESTEK
Fenerbahçe Futbol Komitesi, teknik direktör arayışları kapsamında sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile de temasa geçti. Vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında görüşü alınan Jesus'un, deneyimli teknik adam için oldukça olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Bu desteğin yönetimin kararında etkili olduğu belirtilirken, olası bir anlaşmazlık ihtimaline karşı yerli teknik direktör adaylarının da gündemde tutulduğu öğrenildi. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu bu isimler arasında yer alıyor.
PORTO İLE 11 KUPA KAZANDI
Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Sergio Conceiçao, özellikle Porto'daki performansıyla dikkat çekti. 2017-2024 yılları arasında Portekiz ekibini çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 3 lig şampiyonluğu dahil toplam 11 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti. Porto'daki başarılarıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Conceiçao, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkıyor.