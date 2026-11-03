Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Anlaşma tamam, İstanbul’a davet edildi Fenerbahçe aradığı hocayı buldu! Anlaşma tamam, İstanbul’a davet edildi Jorge Jesus’un da kefil olduğu 51 yaşındaki Portekizli teknik adam Sergio Conceição, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a davet edildi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... HABER MERKEZİ









Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktör arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adam Sergio Conceição ile prensip anlaşmasına vardığı ve deneyimli çalıştırıcıyı imza için İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemindeki son gelişmeler...

JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA TAM DESTEK Fenerbahçe Futbol Komitesi, teknik direktör arayışları kapsamında sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile de temasa geçti. Vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında görüşü alınan Jesus'un, deneyimli teknik adam için oldukça olumlu referans verdiği ve "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.