FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde gözler Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım'da sahasında İngiliz temsilcisini konuk edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip etmek mümkün olacak.