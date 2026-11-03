FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde gözler Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım'da sahasında İngiliz temsilcisini konuk edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…