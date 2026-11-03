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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dördüncü hafta mücadeleleriyle sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool’u sahasında ağırlamaya hazırlanırken futbolseverler karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen maçın yayın bilgileri…

HABER MERKEZİ

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Şampiyonlar Ligi'nde gözler Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım'da sahasında İngiliz temsilcisini konuk edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

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