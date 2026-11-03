Fenerbahçe’de 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Kasımpaşa’dan onay çıktı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör hareketliliği yaşayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük koltuğu için eski kaptanı ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFERE ONAY

Sarı-lacivertli kulübün yürüttüğü görüşmeler neticesinde Kasımpaşa cephesinden olumlu yanıt geldi. Lacivert-beyazlı kulübün, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesine onay verdiği ve taraflar arasındaki süreçte son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Böylelikle sarı-lacivertli camiada ikinci Emre Belözoğlu dönemi için hazırlıklar başlarken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

KASIMPAŞA'DAN VEDA

Kasımpaşa'da ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu'na resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımla veda edildi.