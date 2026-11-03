Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sergio Conceiçao iptal mi? Rota yeniden yerli isimlerde...

Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için yeniden yerli adaylara yöneldi. Aziz Yıldırım'ın Emre Belözoğlu ile temaslarından olumlu sonuç aldığı ve tarafların anlaşmaya çok yaklaştığı belirtildi.
YARDIMCISI GELMEK İSTEMEDİ
Öte yandan Conceiçao'nun bir yardımcısının da Fenerbahçe'ye gelmek istemediği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Sergio Conceiçao ile görüşmeleri durdurdu ve masadan kalktı.
ROTA YENİDEN YERLİ
Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, listenin ilk sırasında yer alan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Genç teknik adam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. İlerleyen saatlerde bir görüşme daha yapılacak.