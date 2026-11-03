Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sergio Conceiçao iptal mi? Rota yeniden yerli isimlerde...

Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için yeniden yerli adaylara yöneldi. Aziz Yıldırım'ın Emre Belözoğlu ile temaslarından olumlu sonuç aldığı ve tarafların anlaşmaya çok yaklaştığı belirtildi.