SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Kasımpaşa’dan onay çıktı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör hareketliliği yaşayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük koltuğu için eski kaptanı ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFERE ONAY

Sarı-lacivertli kulübün yürüttüğü görüşmeler neticesinde Kasımpaşa cephesinden olumlu yanıt geldi. Lacivert-beyazlı kulübün, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesine onay verdiği ve taraflar arasındaki süreçte son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Böylelikle sarı-lacivertli camiada ikinci Emre Belözoğlu dönemi için hazırlıklar başlarken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.