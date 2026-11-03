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Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Kasımpaşa’dan onay çıktı

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Kasımpaşa’dan onay çıktı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ismi netleşti. Kasımpaşa kulübünün tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma geçişine onay verdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi:

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de 2. Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Kasımpaşa’dan onay çıktı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör hareketliliği yaşayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük koltuğu için eski kaptanı ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFERE ONAY

Sarı-lacivertli kulübün yürüttüğü görüşmeler neticesinde Kasımpaşa cephesinden olumlu yanıt geldi. Lacivert-beyazlı kulübün, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesine onay verdiği ve taraflar arasındaki süreçte son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Böylelikle sarı-lacivertli camiada ikinci Emre Belözoğlu dönemi için hazırlıklar başlarken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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