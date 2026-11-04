Devler Ligi’nde heyecan dorukta: Fenerbahçe – Liverpool maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en kritik müsabakalarından biri Kadıköy'de oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşıyor.

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Saat 20.45'te başlama düdüğü çalan bu zorlu mücadele, TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak sporseverlere ulaştırılıyor. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii uygulaması aracılığıyla maçı canlı izleyebiliyor.

Ülker Stadyumu'ndaki dev randevuda Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Sarı-lacivertli ekip, trübünlerin yoğun desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve gruptaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.