FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...