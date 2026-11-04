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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında heyecan zirveye tırmanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de İngiliz devi Liverpool’u ağırlamaya hazırlanıyor. Milyonların kilitlendiği dev randevu öncesinde taraftarlar 'Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte nefesleri kesecek maça dair tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Liverpool karşısında üç puan mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Liverpool maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

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