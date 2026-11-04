FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertli takım, sahasında oynayacağı kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek.
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?
İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Liverpool karşısında üç puan mücadelesi verecek.
FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe-Liverpool maçı şifresiz olarak yayınlanacak.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.