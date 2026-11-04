Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! Başarılı teknik adamın çalıştırdığı takımlar...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı iddiası spor gündemine damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray altyapısında yetişip Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Belözoğlu'nun hayatını, futbol kariyerini ve tuttuğu takımı araştırmaya başladı. İşte Emre Belözoğlu'nun yaşı, memleketi, oynadığı takımlar ve teknik direktörlük kariyeri...
EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Kasım 2026 itibarıyla 46 yaşında olan eski millî futbolcu, profesyonel kariyerinde orta saha oyuncusu olarak görev yaptı.
Galatasaray altyapısında yetişen Belözoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İngiltere ve İspanya'da forma giydi. Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Belözoğlu, Süper Lig'de farklı takımlarda görev aldı.
EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLI?
Emre Belözoğlu, geçmişte yaptığı açıklamalarda çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söyledi. 10 Ocak 2017 tarihinde Anadolu Ajansı'na konuşan deneyimli isim, ailesinin Fenerbahçeli olması nedeniyle sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirtti.
Galatasaray altyapısında yetiştiğini ve profesyonel futbolcu olmasında sarı-kırmızılı kulübün büyük emeği bulunduğunu ifade eden Belözoğlu, bu kulübe duyduğu minnettarlığın çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu gerçeğini değiştirmediğini dile getirdi.
EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Emre Belözoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine Galatasaray'da başladı. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.
Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinde oynadığı takımlar şöyle:
Galatasaray
Inter
Newcastle United
Fenerbahçe
Atletico Madrid
İstanbul Başakşehir
EMRE BELÖZOĞLU'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Belözoğlu, Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevini üstlendi.