Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! Başarılı teknik adamın çalıştırdığı takımlar...

Fenerbahçe 'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı iddiası spor gündemine damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray altyapısında yetişip Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Belözoğlu'nun hayatını, futbol kariyerini ve tuttuğu takımı araştırmaya başladı. İşte Emre Belözoğlu'nun yaşı, memleketi, oynadığı takımlar ve teknik direktörlük kariyeri...

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Kasım 2026 itibarıyla 46 yaşında olan eski millî futbolcu, profesyonel kariyerinde orta saha oyuncusu olarak görev yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Emre Belözoğlu, geçmişte yaptığı açıklamalarda çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söyledi. 10 Ocak 2017 tarihinde Anadolu Ajansı'na konuşan deneyimli isim, ailesinin Fenerbahçeli olması nedeniyle sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirtti.

Galatasaray altyapısında yetiştiğini ve profesyonel futbolcu olmasında sarı-kırmızılı kulübün büyük emeği bulunduğunu ifade eden Belözoğlu, bu kulübe duyduğu minnettarlığın çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu gerçeğini değiştirmediğini dile getirdi.