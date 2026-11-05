Arda Turan’dan Belözoğlu açıklaması

SHAKHTAR Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, hayatındaki en büyük heyecanını Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda yaşadığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde de Emre ağabeye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de oynamak, bundan daha güzel ne olabilir? İkimiz için de muhteşem, keyif duyacağımız bir maç olacak" dedi. Turan, "Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde idol olduğumuz. Ağabey-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Benim de yetiştiğim pozisyon olarak çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum" ifadelerini kullandı.