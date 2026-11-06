Fenerbahçe mucizesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 yendi. Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 5'e yükseltti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 20.45'te başlayan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısı Nyoni ve Greenwood'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İngiliz ekibi 69'uncu dakikada Isak'ın golüyle bir kez daha öne geçerken Fenerbahçe; 72'nci dakikada Archie Brown ve 79'uncu dakikada Muriqi'nin golleriyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra galip gelirken, Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk mağlubiyeti- ni yaşadı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, ilk galibiyetini Liverpool karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla almıştı. Bu galibiyet sarı-lacivertli ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ay sonraki ilk galibiyeti oldu. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, eski takımı Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti. Kuyt, futbolculuk kariyerinde 2006-2012 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giymiş 2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.