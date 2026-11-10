Fenerbahçe kendine geldi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'ya 5-0 mağlup ederken, milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler 19 puana ulaştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci kez göreve geldiği sarı-lacivertli ekipte görevine farklı galibiyetle başladı. Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerin oyun planı beğeni toplarken, 5-0'lık galibiyet takıma moral depoladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getiren Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum" dedi. Ayrıca sarı-lacivertliler geride kalan 11 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırırken ligin en golü takımı oldu.

İKİ İSİM YILDIZLAŞTI

Sarı-lacivertli formayla 200'üncü maçına çıkan İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, sergiledikleri performansla adeta yıldızlaştı. 2'şer gol kaydeden bu iki isim, galibiyette oldukça önemli bir rol oynadı.