Fenerbahçe’den çifte hamle

ŞAMPİYONLUK yarışını sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hazırladığı transfer listesi doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, özellikle savunma ve orta saha bölgelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Stoper hattına Oppong gibi +4 yabancı kontenjanına uygun, genç ve potansiyelli

bir isim daha kazandırmak isteyen Fenerbahçe, birçok futbolcuyu yakından takip ediyor. Bu doğrultuda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'da forma giyen 21 yaşındaki Massire Sylla'nın sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öne sürüldü. Orta saha transferinde de çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın öncelikli hedefinin ise Brezilya temsilcisi Botafogo'da görev yapan 25 yaşındaki Danilo olduğu belirtildi. Yönetimin, Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda belirlenen isimler için önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.