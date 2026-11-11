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Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SABAH

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Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk!"

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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