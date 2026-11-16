Fenerbahçe’ye piyango

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla tartışmaların odağında yer alan Romelu Lukaku'ya ABD ve Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Belçikalı golcüyü MLS ekiplerinden Atlanta United ve New York City'nin yakından takip ettiği öğrenildi. İki kulübün de devre arasında Sarı-Lacivertli yönetime resmi teklif sunabileceği konuşuluyor. Tecrübeli santrfora Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

FENERBAHÇE, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu Napoli'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. 1.90 boyundaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak kontratta, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde sözleşmenin otomatik olarak bir yıl uzamasını sağlayan özel bir madde bulunuyor. Yönetimin, cazip bir teklif gelmesi durumunda Lukaku'nun ayrılığına sıcak bakabileceği belirtiliyor. Lukaku'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe yönetimi devre arasında forvet transferi için harekete geçecek. Çünkü Belçikalı yıldızın olası vedasıyla hücum hattında yalnızca Vedat Muriqi kalacak. Sarı-Lacivertliler, bu ihtimali göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını şekillendiriyor. Kanarya'nın hedefinde ise Lukaku'dan daha genç, atletik, fizik gücü yüksek ve hücum hattına hareketlilik kazandırabilecek bir santrforun olduğu öğrenildi.