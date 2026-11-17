Trendyol Süper Lig'de milli araya Çorum FK karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle moralli giren Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlileri milli aranın ardından hem ligde hem de Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek Fenerbahçeli futbolcular, sezonun ilk yarısı tamamlanana kadar bu kadar uzun bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Kocaelispor deplasmanıyla başlayacak süreçte sarı-lacivertliler, 27 gün içerisinde 7 kritik mücadele oynayacak. Bu karşılaşmaların 5'i Süper Lig'de, 2'si ise Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Kocaelispor deplasmanının ardından Londra'da Shakhtar ile karşılaşacak olan Kanarya, sonrasında ligde Erzurumspor ve Başakşehir sınavlarına çıkacak. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki son Şampiyonlar Ligi maçında ise Avusturya'da LASK Linz ile kozlarını paylaşacak.

ZORLU MAÇLAR

SARI-LACİVERTLİLER, 13 Aralık'ta şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe, ilk yarının son maçında ise Emre Belözoğlu'nun eski takımı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Özellikle Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe için bu 7 karşılaşma büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, yoğun fikstürden kayıpsız çıkarak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine tutunmayı amaçlıyor.