TRENDYOL Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminin çalışmalarına da erkenden başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü eski yıldızına çevirdi. Nathan Ake'nin sakatlık problemi sonrası planlar değişti. Emre Belözoğlu'nun talebiyle, direkt 11'de oynayarak, kalitesi yüksek bir stoperi kadroya katmak için kollar sıvandı. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına eski yıldızını yazdı: Kim min-Jae...

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

BEŞİKTAŞ da Kim için devreye girdi. Güney Koreli savunmacı, 2021 yazında Bejing Guouan'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak Avrupa futboluna ilk adımını atmıştı. Kim, 2022'de 19 milyon Euro'ya Napoli'ye, 2023'te ise 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitti. Tecrübeli stoper özellikle bu sezon daha az forma şansı buluyor. SarıLacivertliler, 30 yaşındaki savunmacının durumunu araştırmak için harekete geçti. Hem oyuncu hem de Alman deviyle durum değerlendirilmesi yapılacağı kaydedildi. Bayern Münih'in ayrılığa yeşil ışık yakması halinde resmi girişimler başlayacak. Yönetimin planı, yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak. Bayern'in tutumuna göre, pazarlıklarda farklı formüller de devreye girebilir. 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bu sezon Bayern Münih'te 10 maçta süre buldu.