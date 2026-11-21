Fenerbahçe Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Milli araya 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle moralli giren sarı-lacivertliler, ara sonrasında da 3 puan almayı hedefliyor. Yarın 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak. Sarı-lacivertliler, yarın ligde Kocaelispor ile 43'üncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 42 maçta Fenerbahçe, 22 galibiyet aldı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken 7 kez ise Kocaelispor üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 76 gol sevinci yaşarken, kalesinde 33 gol gördü. Sarı-lacivertliler, kazanarak Süper Lig yarışındaki konumunu korumak istiyor. Kanarya ayrıca Shaktar maçı öncesi moral depolamak istiyor.