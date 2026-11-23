FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 20 yapan sarılacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. 12 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 31 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

DEPLASMANDA KAYIP

FENERBAHÇE, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 10 puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 7 deplasman maçında rakip ağlara 14 gol gönderen Fenerbahçe, 6 gol yedi. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Kocaelispor karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 11 yaptı. 21 maçta 11 gol kaydeden Greenwood'un 4 tane de asist katkısı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Kocaelispor'a konuk olduğu maç sahadaki sertlikle de dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood, sarı kart gördü. Kocaelispor da 4 sarı kart ile cezalandırıldı.