UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. haftasında bugün oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Devler Ligi"nde karşılaşacak. Shakhtar-Fenerbahçe maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'in yöneteceği karşılaşma 23.00'te başlayacak.

"TÜRK KARDEŞLER" DENİYORDU

ARDA Turan ile Emre Belözoğlu, uzun yıllar boyunca A Milli Futbol Takımı'nda birlikte mücadele etti. Arda, A Milli Futbol Takımı'nda 2006- 17 yılları arasında forma giyerken Emre, 2000-19 yılları ay-yıldızlı formayı giydi. İkili, 2012 yılında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid'in forması altında da görev yaptı. Emre Belözoğlu, 2012 yazında Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olarak Arda Turan'ın takım arkadaşı oldu. Yaklaşık 6 ay süren takım arkadaşlığında en dikkati çeken başarı, 31 Ağustos 2012'de Chelsea'yi 4-1 yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferiydi. Arda- Emre ikilisi İspanya basınında manşetlere taşınmış ve ikiliye "Türk Kardeşler" lakabı takılmıştı.