UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında galibiyet ararken iki takım arasındaki mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri…
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi kapsamında Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Asensio ve Ake, Shakhtar Donetsk karşısında forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise ameliyat geçiren Pedrinho ve Kaua Elias, kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN TARİHE GEÇECEK
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe mücadelesi, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olacak. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Devler Ligi sınavında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet arayacak.
Futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı ve Atletico Madrid'de birlikte forma giyen iki teknik adam, bu kez saha kenarında rakip olacak. 2000-2019 yılları arasında Emre Belözoğlu, 2006-2017 yılları arasında ise Arda Turan A Milli Takım formasını giydi. İki isim, 2012 yılında Atletico Madrid'de yaklaşık altı ay birlikte oynadı ve İspanyol ekibiyle UEFA Süper Kupası sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk karşılaşmasına Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında üçüncü farklı teknik direktör yönetiminde çıkacak. Slavia Prag ile 2-2 berabere kalınan mücadelede İsmail Kartal, Liverpool'un 3-2 mağlup edildiği karşılaşmada Dirk Kuyt görev alırken, Ukrayna temsilcisi karşısında takımın başında Emre Belözoğlu bulunacak.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique M. Gomes, Ocheretko, Nazaryna, Alisson, Newerton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz (İrfan), Muriqi.