EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN TARİHE GEÇECEK

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe mücadelesi, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olacak. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Devler Ligi sınavında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet arayacak.

Futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı ve Atletico Madrid'de birlikte forma giyen iki teknik adam, bu kez saha kenarında rakip olacak. 2000-2019 yılları arasında Emre Belözoğlu, 2006-2017 yılları arasında ise Arda Turan A Milli Takım formasını giydi. İki isim, 2012 yılında Atletico Madrid'de yaklaşık altı ay birlikte oynadı ve İspanyol ekibiyle UEFA Süper Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk karşılaşmasına Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında üçüncü farklı teknik direktör yönetiminde çıkacak. Slavia Prag ile 2-2 berabere kalınan mücadelede İsmail Kartal, Liverpool'un 3-2 mağlup edildiği karşılaşmada Dirk Kuyt görev alırken, Ukrayna temsilcisi karşısında takımın başında Emre Belözoğlu bulunacak.