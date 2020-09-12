Aslan’da rota Kalu

Galatasaray bir yandan ön libero arayışlarını sürdürürken bir yandan da kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar bir süre önce F.Bahçe'ye de önerilen Samuel Kalu'yu gündemine alırken yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağı bildirildi. Bordeaux'un formasını giyen oyuncu hem sağ kanatta hem de sol kanatta forma giyebiliyor. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan yıldız isim kiralık olarak düşünülüyor.

NAİGGOLAN ZOR GÖZÜKÜYOR

Öte yandan G.Saray'ın gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınındaki haberlere göre İnter forması giyen oyuncunun durumu çıkmaza girdi. G.Saray'ın Celta Vigo'dan Okay için girişimlerini hızlandırma kararı aldığı bildirildi.