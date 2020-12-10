Aslan’da rota Szalaı

Devre arasında savunma hattında yoğun trafik yaşaması beklenen G.Saray için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın Ocak ayında gönderilme ihtimalini düşünerek harekete geçtiği ve teknik direktör Fatih Terim'in bu doğrultuda Apollon Limassol'da oynayan 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'yi yönetime sunduğu öğrenildi. Oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ederken kiralık olarak imza atmasının yakın olduğu konuşuluyor. Bu sezon Limassol ile 9 lig maçına çıkan ve 574 dakikalık sürede 1 gol kaydeden Szalai, Avrupa'da ise 3 karşılaşmada 1 gol attı. Szalai Macaristan Milli Takımı ile 5 karşılaşmada görev yaptı. Aslan'ın Alanya ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan İngiliz futbolcu Steven Caulker'ı da almayı hedeflediği bilinirken iki oyuncudan birinin devre arasında imza atması sürpriz sayılmayacak.