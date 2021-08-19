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Haberler Galatasaray Takım arkadaşına yumruk atan Marcao'nun cezası belli oldu

Takım arkadaşına yumruk atan Marcao'nun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao'ya 8 resmi maçtan men cezası verdi.

Takım arkadaşına yumruk atan Marcao'nun cezası belli oldu

19.08.2021, 20:56

rofesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao hakkındaki kararını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Marcao'ya 8 maç ceza verildiği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Marcao takım arkadaşına yumruk attı!

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