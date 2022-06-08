Aslan’a bir Rumen daha

Önümüzdeki hafta sonu yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da başkan adayları bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun ardından son Rumen gözdesinin Vlad Chiriches olduğu öne sürüldü. İsabetli transfer istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın deneyimli savunmacı ile yakından ilgilendiğini ve yakın bir tarihte kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlayacağını iddia etti. Sevilla'nın transfer listesinde yer alan Marcao'nun bu yaz sarı-kırmızılı ekipten ayrılma ihtimali üzerine bu hamlenin planlandığını belirten Marzio, Brezilyalı stoperin Diego Carlos'un yerine transfer edileceğini belirtti.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Marcao'nun olası ayrılığı halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin artacağı da iddia edilenlerin arasında. Her iki ayağını da kullanabilen Rumen futbolcu Chiriches, 2021-22 sezonunda Sassuolo'da 20 maçta 2303 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Chiriches, daha önce Napoli, Tottenham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında oynamıştı.

MANCİNİ VE DE ZERBİ İLE GÖRÜŞTÜM

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da yapılacak seçimleri kazanması durumunda sarı-kırmızılı futbol takımını yabancı bir ismin çalıştıracağını açıkladı. Hamamcıoğlu, eski teknik direktörleri İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini ve vatandaşı Roberto De Zerbi ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Hamamcıoğlu, Domenec Torrent'in sözleşmesini de uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını ve göreve gelmeleri halinde tıkımı bu iki isimden birine emanet edeceğini açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirirken, kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın kendisini desteklediğini de söyledi. Hamamcıoğlu seçimde Dursun Özbek ile yarışıyor.