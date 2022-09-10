Aslan sil baştan

G.Saray, transfer dönemini hayli hareketli geçirirken kadrosu neredeyse sil baştan değişti. Aslan, kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi. Kadrosunu Dries Mertens (Napoli), Lucas Torreira (Arsenal), Sergio Oliveira (Porto), H.Seferovic (Benfica), Fredrik Midtsjö (Alkmaar), Leo Dubois (Lyon), Mauro Icardi (PSG), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor), Kazımcan Karataş (Altay), Yusuf Demir (R.Wien), Juan Mata (M.United), Mathias Ross (Aalborg), M.Rashica (Norwich City) ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, ayrılanlardan 13 milyon Euro'luk gelir elde etti.

"BEN DE ŞAŞIRDIM"

Teknik Direktör Okan Buruk dün transferle ilgili açıklamalarda bulunurken çarpıcı ifadeler kullandı. "Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum" diyen Buruk, Mata ve Icardi hakkında ise "Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var ancak Icardi iyi durumda" ifadelerini kullandı.

TİMUR'A SEVGİ SELİ

GALATASARAY transferleri ile taraftarını mest ederken transferlerin mimarı Erden Timur Twitter'da gündem oldu. İşte Erden Timur paylaşımları: Erden Timur Ömer Bayram maaşına Mauro İcardi'yi almış. Allah birini bin etsin Erden Bey @iamesto. Feghouli'ye verdiğimiz maaşla Erden Timur takım kurdu ya la. Erden Timur Bey diyeceksiniz @b_a_f_r_a__55. Erden Timur diye yazılır ADAM diye okunur. Yok böyle bir sözleşme. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun @galanfantv. Galatasaray'ın

en büyük transferi Erden Timur. @SinyorBoey.

EMRE AKBABA'YA ASTRONOMİK MAAS

GALATASARAY'DAN transferin son günü ayrılan ve Adana Demirspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Akbaba'nın alacağı maaş dudak uçuklattı. Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 8 milyon TL kazanan 30 yaşındaki oyuncunun maaşının 20 milyon TL'den fazla olacağı öğrenildi.