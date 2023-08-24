Aslan uzatmada kükredi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi 90+3'te bulduğu golle mağlup ederek avantajı kaptı: 2-3. 8. dakikada Breivik'in kullandığı köşe atışında kale önünde Ellingsen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 25'te ceza sahası dışı sağ çaprazdan Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 1-1. 29'da Yunus'un ceza sahasına uzun pasında Icardi sağ çaprazdan tek vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

MİDTSJÖ SAHNEYE ÇIKTI

43'te sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerine gelip yerden vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 56'da Knudtzon sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Haugen gelişine yaptığı sert vuruşla skora denge getirdi: 2-2. 90+3'te Icardi'nin çıkardığı pasta Midtsjö topu boş ağlara yollayarak skoru belirledi: 2-3.

ICARDİ DURMUYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gollerine devam ediyor. Ligde son oynanan Trabzonspor maçında iki gol atan Arjantinli oyuncu, Molde ağlarına da bir gol gönderdi. Maç 1-1 devam ederken, 29. dakikada sahneye çıkan Icardi, attığı harika golle takımını öne geçirdi. Başarılı futbolcu, 90+3'te de Midstjö'ye yaptığı asistle birlikte galibiyette başrolü kaptı.

VERATTİ MÜJDESİ

Transfer çalışmaları kapsamında Sergio Ramos ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, Marco Verratti transferinde de son yaşanan gelişmelerin ardından bir adım öne çıktı. L'Equipe'in haberine göre Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile görüşmelerini dondurdu. Suudi ekibi daha önce oyuncuyla prensipte anlaşmıştı ancak Marco Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine Al-Ahli transferi askıya aldı. Söz konusu haberde, yaşanan bu gelişmelerin ardından Marco Verratti için son günlerde Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı. Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olacağı ancak sarı kırmızılı ekibin şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.