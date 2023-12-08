Aslan, Demir’e karşı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında son 4 maçtır galibiyeti bulunmayan Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmazken bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak taraftarı önünde puan kaybetmedi. Samsunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor ise bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamadı ve 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İki takım Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 38 maçta sarı-kırmızılılar 20, mavi-lacivertliler 9 galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan 19 maçta Galatasaray'ın galibiyet sayısında 15'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

TEK EKSİK D. SANCHEZ

G.Saray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez forma giyemeyecek. Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Zaha, Abdülkerim ile sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın ise oynaması bekleniyor. Devler Ligi'ndeki kritik Kopenhag maçı öncesi son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. G.Saray'da kaptan Muslera, Sacha Boey ve Oliveira ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÜNDEM ZEKİ ÇELİK

Devre arasında ya da sezon sonu Sacha Boey'u satmaya hazırlanan Galatasaray alternatif isimler üzerinde durmaya devam ederken, yönetim sezon başında da Okan Buruk'un istediği Zeki Çelik için yeniden devreye girdi. Roma'da oynayan milli futbolcunun yerli kuralında avantaj sağlayacağını düşünen kurmaylar, İtalya'dan gelen güzel haberle sevindi. Mourinho, sorunlar yaşamaya başladığı oyuncunun ayrılığına sıcak bakarken, Zeki Çelik de milli takımla EURO 2024'te olmak istediği için düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Görüşmeler sürüyor.