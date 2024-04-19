Buruk’a Moskova

Süper Lig lideri Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Okan Buruk'a sürpriz bir talip çıktı. Geçtiğimiz sezon futbolcu olarak efsanesi olduğu Galatasaray'ın başına geçen ve ilk sezonunda takımı şampiyon yapan Buruk bu yıl da bitime 6 hafta kala en yakın rakibi F.Bahçe'nin önünde liderliğini sürdürüyor. Rusya'nın köklü takımlarından Spartak Moskova, genç çalıştırıcı Okan Buruk'a iki yıllık bir sözleşme teklif etti.

SÜRE İSTEMİŞ

Rusların teklifinin 2 yıl için net 5 milyon Euro ve bonuslarla beraber toplamda 7.5 milyon Euro olduğu iddia edildi. Okan Buruk'un gelen teklife sıcak baktığı ancak Rus ekibinden şu an için kritik bir şampiyonluk yarışında olduğu için süre istediği belirtildi. Okan Buruk'un ilk hedefinin Galatasaray'da devam etmek istediği biliniyor.

GALATASARAY'DAN NACHO HAMLESİ

Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı. İlk 11'de kendine yer bulan 32 yaşındaki stoper, Madrid ekibindeki performansıyla bu sezon dikkat çekti. G.Saray yönetiminin kontratı sezon sonunda bitecek oyuncu için devreye girdiği ve transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.