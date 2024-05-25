Aslan’da kritik gün

Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Konyaspor deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da bugün başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak. 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

ÖZBEK VE BATUM YARIŞIYOR

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

KENETLENME ÇAĞRISI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışı için kenetlenme çağrısı yaptı. Galatasaray deyince herkesin aklına 'Mayıslar bizimdir' mottosunun geldiğini ifade eden Özbek, "Sürdürülebilir mali yapıyı oluşturduktan sonra başarı daha da kolaylaşır. Riva, Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz ve Vadistanbul'daki projeleri yaptık. Bunun sebebi bu mottonun altını doldurmak. Önümüzdeki dönemde en önemli projem bir Galatasaray vadisi yaratmak. Bu hayalle yaşıyorum" dedi.