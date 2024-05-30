Aslan’da rüya takım planı

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi F.Bahçe'nin önünde rekor puanla şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarını çok mutlu eden Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezonun yapılanmasına çevrildi. Bunun için takımdan ayrılacak olan oyuncular büyük önem taşırken, sarı-kırmızılılar yeni transferlerde de büyük oynamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon iyi başlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarıkırmızılıların hedefi bu sezon Süper Lig'de 25'inci şampiyonlukla birlikte Devler Ligi'nde de çeyrek final oynamak olacak.

'ÇOCUKLUK AŞKINA GEL' DEDİ

Aslan'da transfer çalışmaları başlarken, Başkan Özbek'in en büyük hayali ise İspanyol devi Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan'a sarı-kırmızılı formayı giydirmek. Sport İspanya'da çıkan haberde Özbek'in İlkay Gündoğan ile görüşerek "Artık çocukluk aşkın Galatasaray için oynama zamanın geldi" dediği belirtildi. Tecrübeli orta sahanın ise teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.

TAKIMA TECRÜBE KAZANDIRACAK

Galatasaray'da transferin gözde isimleri tecrübeli ayaklardan oluşuyor. Başkan Özbek'in, İlkay'ın yanı sıra İngiliz devi Manchester United'ın yıldızları Fransız stoper Raphael Varane ile Brezilyalı ön libero Casemiro için de nabız yokladığı ifade edildi. İngiliz ekibinde mutsuz olduğu basına yansıyan iki isim için de önümüzdeki günlerde harekete geçileceği öğrenildi. Öncelik, Avrupa tecrübesi olan isimlere verilecek.

MARSİLYA'DAN OKAN HAMLESİ

GALATASARAY ile kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyen ve ulaşılması zor bir puan ortalaması tutturan Okan Buruk'a da talipler var. Geçtiğimiz yıl İtalya'dan takımlarla adı geçen Buruk'un adı başka ülkelerden takımlarla da geçiyor. Sarı-kırmızılı yönetim Buruk'un sözleşmesini yenilemedikçe iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yeni iddia Fransa'dan geldi. Bu sezon umduğunu bulamayan Marsilya kulübünün, eğer Porto teknik direktörü Sergio Conceicao'yu ikna edemezse Okan Buruk'la görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.