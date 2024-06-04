Aslan yıldız avında

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Mourinho hamlesi sonrası transferde atağa kalkan Galatasaray, orta saha takviyesi için yıldız avına çıktı. Sarı-kırmızılılarda, listenin ilk sırasında Barcelona forması İlkay Gündoğan yer alıyor. Sarıkırmızılılar, 33 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Gündoğan, EURO 2024'ün bitimiyle birlikte Barcelona'daki geleceği ile ilgili net kararını verecek. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan da bulunuyor.

BONSERVİS ENGELİ ÇIKMIŞTI

Aslan, bu sezon 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti. Ancak Alman ekibinin yüksek bonservis bedeli istemesi bu transferin gerçekleşmesini engellemişti. Salih'in sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Sarı-kırmızılılar, İlkay ile birlikte Salih'e de imza attırıp sükse yapmak istiyor.

AMRABAT'TAN SÜRPRİZ HAMLE

Transferde ismi G.Saray ile anılan Manchester United'lı futbolcu Sofyan Amrabat'tan flaş bir hamle geldi. İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibi Fiorentina'ya dönen 27 yaşındaki orta saha kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Bu gelişme Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı şeklinde yorumlandı.