Aslan Doue’yi kaptı

SÜPER Lig'de sezon öncesi önceliği savunma transferine veren Galatasaray, uzun süredir uğraştığı sağ bek transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip Rennes forması giyen sağ bek Guela Doue ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Rennes ile uzun süren pazarlıklarda rakamı istediği noktaya çeken sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonuslar karşılığında transferi bitirdi. Cim-Bom 5 yıllık sözleşme imzalayacağı Doue'ye ise yıllık 1.2 milyon Euro ödeyecek.

İMZA ATACAK

Fildişi Sahilli futbolcunun hafta sonunda İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Galatasaray bu gelişmenin ardından resmi teklif yaptığı Kopenhaglı Elias Jelert'in transferini durdurdu. Yönetim iki oyuncuyla da uzun süredir temas halindeydi.

RUS EKİBİ ZENİT WENDEL'E İZİN VERDİ

ORTA sahaya takviye için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Zenit'in Brezilyalı futbolcusu Wendel'e yoğunlaştı. Torino forması giyen Ivan Ilic'le anlaşmaya varan Zenit, Wendel'in ayrılığına yeşil ışık yaktı. Wendel ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, Zenit'e ise son olarak 16 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Transferin iki gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.