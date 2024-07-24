Aslan gaza bastı

TRENDYOL Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sağbek arayışları tam gaz devam ediyor. Yaz transfer döneminin başından bu yana toplam 10 isimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue ve Elias Jelert'le ilgilenmişti. Ancak bu iki oyuncuyla yapılan görüşmelerin de çıkmaza girmesi üzerine Aslan rotayı hemen İngiltere'ye çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un "Önceliğimiz sağ bek transferi" sözlerinin ardından önce Guela Doue ile ilgilenen ancak bu isimden vazgeçen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim daha geldi. İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Newcastle'ın sağ beki Kieran Trippier için harekete geçti.

ADA EKİBİ SICAK BAKIYOR

HABERİN devamında takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Newcastle'ın Trippier'in ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Trippier için Milan ve Monaco'nun da ilgili olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e transfer olmaya çok yaklaşan ancak Newcastle'a imza atan 33 yaşındaki sağ bek kısa süre içinde bir tercih yapacak.

GALATASARAY'DA ALTINTOP İDDİASI

GALATASARAY'DA transferlerin gecikmesi sonrası taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ve yönetimini topa tutarken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Cenk Ergün'ün istifasının istenmesi gündeme geldi. Yönetici Metin Öztürk'ün ise Ergün'ün yerine milli takımlar eski sorumlusu Hamit Altıntop'u istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların ve milli takımının eski yıldızının Türk Milli Takımı'ndaki görevi ve uzun yıllar yurt dışında oynaması nedeniyle transferde büyük işler yapabileceği belirtiliyor. Ancak Metin Öztürk, Altıntop'u istediği iddialarına "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" açıklamasıyla cevap verdi.

SARI-KIRMIZILILAR İÇİN CARDOSO İDDİASI

GALATASARAY için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fichajes'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Johnny Cardoso'yu kadrosuna katmak istiyor