G.Saray Royal’in peşinde

GALATASARAY transferde hareketli günler yaşanıyor. Sağ bek ve orta alana yapılacak takviye konusunda bir türlü beklenen adımları atamayan sarı-kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'da Guela Doue transferinin son anda iptal olmasının ardından sağ bek arayışlarında yönetimin Zenit'ten Wendel hamlesi de sonuç vermedi. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibinin bonservis bedelinde indirim yapmaması üzerine rotaya İngiltere'ye kırdı.

PIYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Son olarak da Newcastle'dan Kieran Trippier'i listesine alan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Tottenham'dan Emerson Rolay'i de gündemine ekledi. Kulübüyle iki yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin piyasa değeri 18 milyon Euro olarak öngörülüyor. Galatasaraylı yöneticilerin bu kez işi sıkı tuttuğu Tottenham'dan Emerson Royal'i kadroya katmak istedikleri belirtildi.