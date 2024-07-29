Aslan’da hedef Luis

SON 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, orta saha transferinde çok sayıda isimle görüşürken net bir sonuç alamadı. Sarı-kırmızılılar, Wendel transferinde de olumsuz yanıt alınca daha önce de gündeme gelen Florentino Luis'i yeniden gündemine aldı. McTominay ve Rios için son teklifini yaparken alternatif planlar da yapan sarı-kırmızılı yöneticiler, 24 yaşındaki Luis'in kulübü Benfica'ya futbolcunun mali şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye başladı.

DEFANSİF KİMLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

ALT yaş kategorilerinde düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takımı formasını giyen Florentino, defansif yönü kuvvetli bir isim. Oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon Euro. Daha önceki görüşmelerde yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray'ın bu kez sıkı bir pazarlığa gireceği öğrenildi. Bu bölge için gündemde olan isimlerin yüksek maliyet ve maaşı nedeniyle Cim- Bom'un Luis'e yöneldiği ifade edildi. Benfica'nın yanı sıra Getafe ve Monaco formalarını da giyen Florentino Luis, kulüp kariyerinde 256 maçta 3 gol atarken 10 da asist yaptı. Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde ise 84 kez maçta 1 kez ağları sarstı.