Aslan’dan sürpriz hamle

SÜPER Lig'de sağ bek transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra orta saha arayışlarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir isimle temasa geçti. Yurtdışında birçok ismi gündemine alan Aslan'ın, son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren yerli on numarayı, bonservis engelinin olmaması nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. Adı yaz transfer döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki Yazıcı'nın sarı-kırmızılı ekibin teklifine olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın büyük oranda bittiği iddia edildi.

FRANSA'DA İKİ KUPA KAZANDI

Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı on numara 2019 yılında transfer olduğu Lille'deki performansıyla göz kamaştırdı. Fransız ekibiyle lig ve kupa olmak üzere iki şampiyonluk yaşayan Yazıcı'nın, sarı-kırmızılı yönetim ile bir kez daha masaya oturarak son pürüzleri görüşeceği öğrenildi. G.Saray, Yazıcı'da mutlu sona ulaşırsa Batshuayi ve Elias Jelert'in ardından üçüncü dış transferine imza atacak.

EMİN BAYRAM WESTERLO'DA

GALATASARAY'IN genç stoperi Emin Bayram'ın yeni adresi belli oldu. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Westerlo ile yeniden anlaştı. Sarı kırmızılılar, bu kez bonservisiyle Belçika'ya gönderdiği savunma oyuncusu için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak. Geçtiğimiz sezon Westerlo'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan ve bir de gol atan genç stoper, 2 de asist yapmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen sezon Belçika'da yılın stoperi olan Bayram'ın satışı için yönetime tepki gösterdi.