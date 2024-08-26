Galatasaray atağa kalktı

GALATASARAY'DA gözler UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın oynanacak olan Young Boys maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı camia 3-2'nin rövanşında rakibini iki farklı mağlup ederek tur atlamanın planlarını yapıyor. Diğer yandan transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray'da gündeme bomba bir iddia atıldı. directvsports'un haberine göre Galatasaray, Newcastle United'tan ayrılma kararı alan Kieran Trippier ile ilgileniyor. Söz konusu haberde tecrübeli sağ bek oyuncusuna Atalanta ve Everton'un da talip olduğu aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli sağ bek oyuncusu kariyerinde 1 kez kupa sevinci yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte de forma giyebilen yıldız futbolcuyu özellikle istediği öne sürüldü. Kurmayların Young Boys maçının ardından İngiltere'ye çıkarma yapacağı iddia edildi

MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

GALATASARAY'IN tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a karşı oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Mücadelenin ikinci yarısına çıkamayan Fernando Muslera'nın İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkmıştı. Öte yandan Fernando Muslera, Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla çalıştı. Uruguaylı eldiven, İstanbul'da oynanacak Young Boys rövanşında forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in sakatlığı sürerken, Abdülkerim Bardakcı da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

DAVİNSON YOLCU GİBİ

GALATASARAY'IN geçen sezon İngiliz kulübü Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez için İtalya'dan Napoli yakın markaj uyguluyor. İtalyan ekibinin yetkilileri, 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 18 milyon Euro önerdi. Galatasaray, bu rakamı düşük bularak teklifi kabul etmedi. Napoli teknik heyetinin Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda mutlaka kadroda görmek için bastırdığı öğrenildi.

33 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Bu nedenle İtalyan ekibinin Davinson Sanchez için Galatasaray'a yeni bir teklif sunma hazırlığında olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray forması altında 33 maçta sahaya çıkan Davinson Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.