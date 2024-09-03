Osımhen Aslan’da

Sezona istediği gibi başlayamayan ve yönetim içerisinde de sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da kurmaylar takımın üzerindeki kara bulutları dağıtacak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından yönetim, harekete geçerek İtalya'ya adeta çıkarma yaptı. Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde dünyaca ünlü golcüyü resmen açıklaması bekleniyor.

17 GOL VE 4 ASİST

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ve futbolcuyla anlaşmaya vardı. İtalya'ya giden Galatasaray heyeti kısa süre içerisinde transferi resmileştirecek. Osimhen, Türkiye'ye getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a katılacak.1 00 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu olanO simhen, Galatasaray'da 1 sezon kiralık olarak forma giyecek. Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi. 25 yaışndaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

RABİOT İNADI SÜRÜYOR

Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bekini Monaco'nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile güçlendiren Galatasaray, orta sahası için de harekete geçti. Bu bölgesine daha önce Gabriel Sara'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Adrien Rabiot için de nabız yokluyor. Fransız basınında yer alan habere göre gözü hala İngiltere Premier Lig'de olan Adrien Rabiot, istediği teklifi alamazsa Galatasaray'a imza atacak. Tecrübeli futbolcunun kendisini isteyen kulüplerden yıllık 8 milyon Euro istediği öğrenilirken Galatasaray'ın Rabiot ile yüz yüze görüşmelere başlayacağı ve orta yolu bulmaya çalışacağı gelen haberler arasında. Aslan'ın birkaç gün içerisinde futbolcuyla ilgili resmi adımları atması sürpriz sayılmayacak.

KEREM AYRILIYOR

Transfer döneminin sona ermesine az bir vakit kala çalışmalarını sıklaştıran ve Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bir de ayrılık kapıda. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı da Olimpik Lyon'a kiralayan sarı kırmızılı ekipte bu kez Kerem'in ayrılığı konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınması üzerine sert tepki gösterdiği ve bu sebepten dolayı kulüpten ayrılmayı kafasına koyduğu iddia ediliyordu. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'un haberinde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz devi Benfica ile sözleştiği, iki kulübün transfer görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi. Yetenekli kanat oyuncusunun aynı zamanda transfer görüşmesi için Milli Takım kampından ayrıldığı bilgisi de da haberde yer aldı.