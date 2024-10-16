Galatasaray’dan geleceğe yatırım

Süper Lig'de lider konumda bulanan Galatasaray'ın scoutları dünyanın her yerinde genç yetenekleri yakından izliyor. Bolivya'da devam eden CONMEBOL 15 Yaş Altı Futbol Şampiyonası da sarı-kırmızılıların scoutlarının yakın takibi altında. Geleceğin potansiyel yıldızlarını izleyen ve not eden kurmayların şu ana kadar üzerinde sıklıkla durduğu isim Şili'nin 4 gollü yıldızı Zidane Yanez oldu.

ABD'DE OYNUYOR

İlk tur maçları sonunda kaydettiği 4 golle gol krallığında zirvede bulunan 2008 doğumlu yıldız adayı hali hazırda ABD Ligi takımlarından New York FC'nin kadrosunda yer alıyor. Aynı zamanda İngiliz devi Manchester City'nin de sahibi olan City Group'un bir parçası olan New York'un oyuncusu Zidane aynı zamanda Fransızların efsane yıldızıyla aynı ismi taşıdığı için de dikkat çekiyor. 16 yaşındaki futbolcu, ABD ve Porto Riko'nun alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen sonunda Şili'yi temsil etmeye karar verdi. Şili U-15 Milli Takımı'nın karşılaşmalarını yakından takip eden Galatasaray scout ekibinin, duruma göre Bolivya'da oynanacak finale bir gözlemci göndermesinin de gündemde olduğu öğrenildi.

MUSLERA'NIN YERİNE BENİTEZ

GALATASARAY, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen efsane kalecisi Fernando Muslera'nın yerini doldurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde Avrupa'dan bir çok kalecinin adının geçtiği sarı-kırmızılı kulübün hedefinde Hollanda'dan bir kaleci var. Alınan bilgilere göre Aslan, PSV Eindhoven'ın 1.91'lik file bekçisi Walter Benitez için harekete geçti. Bu transfer sürecini, Galatasaray'a Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını getiren transfer sihirbazı George Gardi'nin yönettiği ifade edildi.