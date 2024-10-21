Osımhen Avrupa’yı salladı

GALATASARAY'IN Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 2.32 metre yükselerek attığı röveşata golü Avrupa'yı da salladı. Yıldız oyuncunun müthiş golü golü Avrupa'da manşetlere çıkarken çarpıcı ifadeler dikkat çekti. Goal, "Yaptığı vuruşla olağanüstü bir gol attı. Stattaki tribünler dondu kaldı. Sonrasında alkışladılar..." ifadelerini kullanırken İspanya'dan AS "Acımasız Osimhen" yorumunu yaptı.

İtalya'dan Il Mattino ise "Napoli Osimhen'e bak! Halen bonservisi Napoli'de olan forvet, ikinci yarıda oyuna girerek attığı röveşata golü ile maçın sonucunu belirledi" ifadelerini kullandı. Fransız Foot Mercato ise kadro dışı kalmamak için Galatasaray'a gelen Osimhen'in muhteşem bir iş çıkardığını kaydederek "Antalyaspor'a attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti" dedi. Trabzonspor'un eski futbolcusu Florent Malouda ise Chelsea'yi Osimhen'i transfer etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

ISMAİL JAKOBS'TAN ASLAN'A KÖTÜ HABER

ANTALYA karşılaşmasında sakatlanan G.Saray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs'tan sarıkırmızılılara kötü haber geldi. Oyuncunun adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Jakobs'un pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.