Casemiro bombası

Süper Lig'de zirvede farkı açan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, sezon başında çok istediği ancak kadrosuna katamadığı Manchester United'lı Casemiro için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan ancak sonuç alınamayan Brezilyalı için İngiliz devine çok sayıda teklif geliyor.

BREZİLYA'YI İSTEMİYOR

Adı birçok kulüple anılan ve Manchester ekibinde kalmayı tercih eden Casemiro'ya ülkesi Brezilya'dan da teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilya basınına göre, ülkenin köklü takımlarından ve oyuncunun ilk kulübü Sao Paulo'nun yanı sıra Palmeiras da 32 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Casemiro İngiltere ekibinden aldığı yüksek maaş nedeniyle ülkesinden gelen bu teklifleri reddettiğini açıkladı. İngiliz devinden haftalık 350 bin pound kazanan Casemiro, Marcus Rashford ile birlikte takımının en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının çok yüksek olması nedeniyle oyuncuyu listesine alan kulüpleri zora sokuyor.

BURUK ÇOK ISRARCI

Sezon başında orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncuyu yakın takibe almıştı. Gelen teklifleri "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı başarılı futbolcuyu ocak ayında transfer edebilir.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Napoli'den 1 yıllığına kiralanan dünya yıldızı Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili konuştu. "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya açıklık getirir misiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Özbek, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

TOTTENHAM MAÇINA BELÇİKALI HAKEM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile yarın sahasında oynayacağı maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Dördüncü hakem Simon Bourdeaud'hui, VAR hakemi Bram Van Driessche, AVAR hakemi ise Jan Boterberg olacak