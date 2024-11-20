Galatasaraylı Torreira’ya teklif

G.Saray tribünlerinin sevgilisi Lucas Torreira için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. "Strikers futbol" adlı internet sitesinde yer alan habere göre Arjantin devi Boca Juniors yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin 2025 Kulüpler Dünya Kupası için şimdiden kolları sıvadığı listedeki kilit isimlerden birin de sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu olduğu belirtildi. Bilindiği üzere Torreira'nın daha önce Boca'da forma giymeye sıcak baktığı yönünde haberler dikkat çekmişti.

Yine Arjantin basınına göre Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme Torreira için 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Ocak ayında bu teklifin masaya konulacağı öne sürülürken G.Saray yönetiminin bu fiyatın üzerinde bir talepte bulunması sürpriz sayılmayacak. Gabriel Sara ile müthiş bir uyum yakalayan Torreira'nın taraftar baskısı sebebiyle takımda kalma olasılığı da hayli yüksek. Son üç sezondur Galatasaray'da görev alan oyuncu İngiliz kulübü Arsenal'den transfer edilmişti. Torreira dışında savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez'e Real Madrid'in Victor Nelsson'a da West Ham United'ın kanca attığı biliniyor.

JOVİC'E YAKIN TAKİP

MAURO Icardi'nin uzun süreli sakatlığının ardından yeni bir golcü arayışına giren Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic'i transfer etmek için girişimlere başladı. Yakın zamanda ismi Göztepe ile de anılan oyuncu ile ilgili sarı-kırmızılıların Ocak ayında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Jovic bu sezon Serie A'da 3 maçta 78 dakika süre alabildi.