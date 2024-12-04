Galatasaray’da RAMOS iddiası

GALATASARAY yönetimi ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson'un alternatifini buldu. Kurmaylar, savunma bölgesinde sayısal olarak handikap yaşamamak için stoper transferine ağırlık verdi. Kurmaylar son olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yapma kararı aldı. Nelsson'un olası ayrılığı sonrası son haftalarda üçlü savunmaya dönen teknik direktör Okan Buruk'un elinde sadece Davinson, Abdülkerim ve Metehan kalıyor. Ancak bu mevkide alternatif arayan Okan Buruk da, tecrübeli yıldızı iyi bir tercih olarak görüyor. Sergio Ramos'un geçen yaz transfer döneminden bu yana boşta olması da avantaj olarak değerlendiriliyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN TEPKİ

GALATASARAY'IN Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Aslan'n iki puan kaybettiği maç sonrası sarı-kırmızılı camiada hakem Oğuzhan Çakır'a yönelik tepkiler yükselmişti. Eyüp maçının hemen ardından başkan Dursun Özbek'in Rams Park'ta olağanüstü zirve gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticilerin bulunduğu toplantıya, teknik direktör Okan Buruk da katıldı.

"FEDERASYONU DA YENMELİYİZ"

Özbek'in, "TFF bize karşı savaş açmış durumda. Sadece rakipleri değil, federasyonu da, hakemleri de yenmeliyiz. Yorgunluğa rağmen iyi oynadık ve sayısız fırsat harcadık. Hakemin kasıtlı yönetimi olmasa rahat kazanırdık" dediği öğrenildi.