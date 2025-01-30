Aslan’da gözler Rashford’a çevrildi

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları kapsamında gözler İngiliz hücumcu Marcus Rashford'a çevrildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcarken transferin önündeki engeller de azaldı. Cim Bom'un sezonun ikinci yarısındaki tüm alacaklarını ödemeyi kabul ederek kulübü Manchester United'la mutabakat sağladığı Rashford, "Benden haber bekleyin" mesajı göndermişti. İspanyol devi Barcelona'nın maaş bütçesinde yer açamaması, Dortmund'un da rotasını Brentford'un sol kanadı Kevin Schade'ye çevirmesi sonrası Rashford, Aslan'a bir adım daha yaklaştı. G.Saray, gerekli görülmesi durumunda Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasını bekleyerek belki de oyuncunun önündeki tek seçenek olarak kalıp kendisini ikna etmeyi planlıyor.