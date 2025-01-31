Galatasaray’dan flaş hamle

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi sonrası bomba bir transfer hamleleri yapmayı hedefleyen G.Saray, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti. Tbrfootball'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip Premier Lig ekibinin yollarını ayırmayı planladığı oyuncu için nabız yoklamaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşulurken Manchester United'ın pazartesi gününden önce Brezilyalı futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı gelen haberler arasında.

TEK SORUN YÜKSEK MALİYETİ

İngiliz temsilcisinin aldığı yüksek ücret nedeniyle Casemiro'yu göndermek istediği ifade edildi. Aslan'ın ayrıca Milan'ın golcüsü Alvaro Morata için de harekete geçtiği ileri sürüldü. Oyuncunun Milan'da uyum sorunu yaşadığı bildirilirken takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz yaz A.Madrid'ten Milan'a geçiş yapan oyuncu 13 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

KYLE WALKER-PETERS İÇİN YENİ GİRİŞİM

G.SARAY'IN Kyle Walker-Peters transferine dair yeni bir gelişme yaşandı. Dailymail'de yer alan habere göre; Galatasaray, Kyle Walker-Peters için teklifini güncelledi ve Southampton'a 8 milyon Sterlin önerdi. Southampton'ın küme düşme ihtimali nedeniyle Kyle Walker-Peters'ın takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı kaydedildi. Kyle Walker-Peters'ın bu ay takımdan ayrılmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak Southampton'a veda edeceği kaydedildi.