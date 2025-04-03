Aslan kükredi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, merakla beklenen derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Konyaspor'un rakibi oldu. 10. dakikada Davinson'un uzun mesafeli pasında Barış Alper topu indirdi. Osimhen'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 23'te Sara'nın ortasında Kaan Ayhan'ın kafasında top kale önünde Kostic'ten döndü. Dönen meşin yuvarlağa yine Kaan'ın şutunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. 27'de VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. Osimhen atışı gole çevirdi: 0-2.

43'te Sara defansın arkasına gönderdi, Barış Alper'in kaleciyi geçen şutunu Çağlar son anda çıkardı. 45+1'de Talisca'nın, orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe yöneldi. Burada müsait pozisyonda bulunan Szymanski topu ağlara gönderdi: 1-2. 70'te Yusuf Akçiçek'in uzun pasında Abdülkerim Bardakcı sektirdi. Meşin yuvarlağı alan En-Nesyri ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Günay gole izin vermedi. 80'de yaşanan karambolde Barış Alper'in vuruşunda top direkte patladı. 90+12'de Dzeko'nun kafayla indirdiği top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Sanchez topu çizgiden çıkardı. Maç 2-1 bitti.

MOURİNHO, BURUK'A SALDIRDI

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Son anları gergin geçen karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a saldırdı. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken iki yedek kulübesinin birbirine girdiği karşılaşmanın ardından da gerginlik devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho, Okan Buruk'un yanına giderek, burnunu sıktı. Jose Mourinho'nun bu müdahalesinin ardından Okan Buruk, yüzünü tutarak yere düştü. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'un yanına giderek tecrübeli teknik direktörü yerden kaldırdı.

SAHA KARIŞTI

Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1'lik skorla devam ederken ortalık bir anda karıştı. Bir pozisyon sonrası Mert Müldür ve Osimhen birbirine girdi. Yaşanan tartışma sırasında diğer futbolcular da o bölgeye geldi. Fenerbahçe'de ısınan İrfan Can Kahveci de sahaya daldı ve Osimhen'i o bölgeden uzaklaştırmak istedi. Daha sonra oyundan çıkan Barış Alper, oyundan çıktığı sırada Fenerbahçe yedek kulübesinin önü bir anda karıştı. Polis ekipleri sahaya girerek yaşanan gerginliğe müdahale etti. Hakem Cihan Aydın karşılaşmayı yaklaşık 8 dakika boyunca durdurma kararı aldı. Ortalık yatıştıktan sonra ise Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek sahayı terk etti.