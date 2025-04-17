Torreira kalıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Çalışmalar kapsamında iç transferde düğmeye basan Dursun Özbek yönetimi, Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'nın geleceği hakkında kararını verdi. İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Lucas Torreira'nın kontratını 2028 yılına kadar uzatacak. İtalya ve Arjantin'den dev ekiplerin talip olduğu yıldız oyuncu da kalmaya sıcak bakıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 3532 dakika süre aldı. 2 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, 7 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli ön libero 10 mücadelede sarı kart gördü. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Torreira, Ağustos 2022'de Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

OSİMHEN'İN YERİNE KOLO MUANİ BOMBASI

G.SARAY'IN, Victor Osimhen'i yuvada tutamaması halinde rotayı Randall Kolo Muani'ye çevireceği öğrenildi. PSG'den Juventus'a kiralanan ancak burada da forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki golcü için Aslan'ın, Icardi transferindeki gibi bir yol izleyeceği iddia edildi.