Aslan gol yağmuruyla finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u farklı mağlup ederek ilk finalist oldu: 1-5. Sarıkırmızılıların rakibi yarın oynanacak Trabzonspor-Göztepe maçının ardından belli olacak. 25'te Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 41'de Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2. 4'de Sallai'nin kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

GOL YAĞMURU

53'te Yusuf Erdoğan'ın gönderdiği pasta Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 55'te Mertens ceza alanı ön çizgisine gönderdiği pasta topla buluşan Sallai, kalecinin soluna gönderdiği şutta golü buldu: 1-4. 90+1'de Mertens'in ceza alanı içinde pasını Yusuf Demir'e aktardı. Yusuf skoru belirledi: 1-5.

ÖZBEK'TEN CAMİAYA ÇAĞRI

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sezonu iki kupayla bitirmek istediklerini söyleyen Özbek, "Hedefimiz tabii bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Onun için hazırlıklarımız tamam. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı. Kupada da yolumuza devam edersek maçımız orada var. Ben buradan camiama çağrı yapmak istiyorum; bu 6 hafta ligin en önemli haftası. Bir iki maçta her şey değişebiliyor. Fenerbahçe- Kayserispor maçında örneğini gördük. Buradan bütün Galatasaraylı taraftarlara bu mesajı vermek istiyorum. Bitmiş hiçbir şey yok. Ligde kalan 6 finali, kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonda oynayıp hedefe ulaşıp, 5. yıldızı takacağız" şeklinde konuştu.

SERENOMİYE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ÇIKTI

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçı öncesi gerçekleştirilen seremoniye, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinli çocuklar da katıldı. Çocuklar, tişörtlerinin üzerinde yazan mesajlar ile Filistin'deki katliama dikkat çekti. Ayrıca TÜMOSAN Konyaspor futbolcuları, maç öncesi sahaya "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda maçın başlama düdüğünü bekleyen taraftarlar ise "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı. "Bebeklerin anneleriyle birlikte gömüldüğü tek yer Gazze'dir.", "Bebekleri ölüm meleğinin uyandırdığı tek yer Gazze'dir.", "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir."

TAŞKINSOY KORKUTTU

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı. Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.